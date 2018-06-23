Ülkemizde espor adına sevindirici gelişmeler oluyor. Dünya genelinde 100’den fazla ülkede oynanan Türk yapımı Zula, Galatasaray Spor Kulübü ile bir işbirliğine imza attı. İki yıl sürecek işbirliğiyle Türk oyunculuğuna katkı hedefleniyor. Galatasaray Espor, Zula’nın en yetenekli esporcularından oluşan bir takım kuracak ve bu takım Zula Süper Lig’de mücadele edecek. Türkiye ve dünya oyun pazarında Zula Oyun içerisinde Galatasaray ürünleri satılırken, Galatasaray ve Zula ortak geliştirme projeleri de hayata geçirilecek. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

Alp, “Türkiye’nin dünya çapında en büyük markası olan Galatasaray ile eğlence dünyasında Türkiye ve yer aldığımız bölgenin en büyük markası olmayı hedefleyen InGame Group şirketlerinden Lokum Games’in Zula Oyunu işbirliği, esporun gelişmesine büyük katkı sağlarken aynı zamanda bu alanlarda yeni ufuklar açılmasının da öncülüğünü yapacak” dedi. Türkiye dışı pazarlarda, ülkemizin önde gelen markaları olarak ortak hareket etmenin önemine dikkat çeken Alp, dünya çapında günden güne daha da çok ilgi gören esporun Türkiye markası Zula ile Galatasaray arasından gerçekleşen bu işbirliğinin Türkiye’nin yurtdışı tanıtımı için de büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye’de esporun gelişimine 8 Milyon TL’lik yatırım

Türkiye’de esporun gelişmesi için bir yıl içinde yaklaşık 8 milyon TL yatırım yapacaklarını sözlerine ekleyen Alp, geliştirdikleri Espor Merkezi projesiyle dünya çapında Türk sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti. 2018 Eylül ayında hayata geçirilmesi planlanan Espor Merkezi’nde uluslararası espor turnuvaları gerçekleştirilecek, espor takımları kamp ve idman yapabilecek, esporcuların gelişimi için çeşitli dersler verilecek.

İmza töreninde konuşan Galatasaray Espor’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı “Galatasaray olarak bizler de bu alanda başarılı ve sürdürülebilir çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin kendi alanlarında, dünya çapında en değerli markaları olarak gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinin espor alanına büyük katkı sağlayacağına ve sektöre yeni standartlar getireceğine inanıyoruz” sözleriyle espora bakışını belirtti ve bugün 400 milyondan fazla kişiye ulaşan esporun popülaritesinin tüm dünyada hızla artacağını ekledi.

İlerleyen dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de bu tarafta yer alacağı sinyalleri giderek güçlenen gelişmeler arasında diyebiliriz.