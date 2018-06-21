Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu yıl mezun olan 171 öğrenci, desteğe ihtiyacı olan çocuklar için UNICEF’e intern maaşlarından arttırdıkları paralarla aşı bağışında bulundu.

İHA'nın haberine göre; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf öğrencisi Gözde Anlı, 171 tıp fakültesi öğrencisinin her ay belirli ölçülerde intern maaşlarından aşı bağışı için para biriktirdiğini söyledi. Anlı, yaptıkları bağış sonrası 2 bin 400 çocuk felci, 870 kızamık, 300 çocuğa 6 doz tetanos aşısı sağlayabildiklerini belirtti.

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"AŞI KONUSUNDA BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf öğrencisi Alpaslan Temen, "İyilik ve yardımlaşma konusunda yarışmalıyız. Bulgaristan’da yaşayan bir grup öğrenci arkadaşlarımız, mezuniyetlerinde yeni kıyafetler almak ve eğlence düzenlemek yerine bunlara harcayacakları paraları, bazı çocukların tedavilerinde kullanmaları için bağışta bulundular. Biz de bu durumdan aslında etkilendik. Kendi yaşamlarımızdan kısarak, başka insanların sağlık konularında yardımcı olabiliriz diye düşündük. Dünyanın bir noktasında bir çocuk bir kap yemeğe muhtaçken başka bir noktasında 2 kap yemeği çöpe atıyoruz. Kendi aramızda intern maaşlarımızdan toplayarak, bizler de bağışta bulunmak istedik. Ülkemizde özellikle son zamanlarda aşı konusunda bir farkındalık oluşturmak istedik. UNICEF’in bir aşı kampanyası vardı ona dahil olduk" dedi.

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