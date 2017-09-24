İran Barzani'ye hava sahasını kapattı!

İran Yüksek Güvenlik Konseyi, Bağdat yönetimin isteği üzerine İran hava sahasını Kuzey Irak'tan kalkan tüm uçaklar için kapattığını duyurdu.

İranlı öğrenciler Haber Ajansı İSNAya göre, Husrevi, "İran, Irak merkezi yönetiminin talebi üzerine İran hava sahanlığını Irak Kürt Bölgesel Yönetimine kapatmıştır." dedi.

Husrevi, "İrandan Süleymaniye ve Erbil kentlerine ve aynı zamanda hava sahanlığımızdan Irak Kürdistan Bölgesine doğru uçuşlar durdurulmuştur. Referandumun yapılması halinde kara sınırları da kapatılacaktır." açıklamasını yaptı.

Haberde Irak merkezi yönetiminin İranın IKBYye sınırlarını kapatması talebinde bulunduğu ifadelerine yer verildi.

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