İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD’nin petrol ambargosunu kırmak için devletin iç borsada ham petrol satışında bulunacağını ve özel sektörün buradan alacağı petrolü ihraç edebileceğini bildirdi. Özel sektör müteşebbislerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Cihangiri, ABD’nin öncelikli hedefinin İran petrolünün satışını engellemek olduğunu belirterek “ABD’nin yaptığı iş bir psikolojik savaştır ve bu mümkün olan bir şey değil. Uluslararası dengeleri bilen birisi bunun olamayacağını biliyor” dedi. Cihangiri, “Özel sektör, şu an borsadan günde 60 bin varil petrol satın alabiliyor. Şeffaf bir şekilde petrol satın alıp ihraç edebilmeleri için çalışmaları başlattık” dedi.

‘İHANET SAYARIZ’

Gazete Habertürk'ün haberine göre ABD’nin yaptırımlarıyla İran’ın petrol piyasasında boşaltacağı yeri Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin doldurmasına ilişkin Cihangiri, “Bu boşluğu dolduracak ülkeler, İran halkına ihanet etmiş olacaktır. İran halkı bu ihaneti hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu adımı atanlar da mutlaka bir gün bedelini ödeyecektir” şeklinde konuştu. Cihangiri, ülkede derinleşen ekonomik krizle mücadele edebilmek için yönetim kademeleri ve siyasi grupların aralarındaki ihtilafları kenara bırakarak birlik olmaları gerektiğini kaydetti.

PARA TRANSFERİ ENGELLENECEK

Başkent Tahran’da “Sanayi ve Maden Günü” münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cihangiri, ABD yönetiminin İran’ın petrol satışı ve uluslararası bankacılık sisteminde para transferini durdurmayı hedeflediğini ifade etti. Cihangiri ülkenin içinde bulunduğu durumu “Zaten ekonomik yönden hastalıklı bir vaziyet söz konusu idi” şeklinde nitelendirdi.