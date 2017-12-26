İsdemir ve Hak-İş Konfederasyonu uzlaştı

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İsdemir) ve Hak-İş Konfederasyonu arasında 01.01.2018 - 31.12.2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
3107 işçiyi kapsayan sözleşmenin imza törenine OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci katıldı.
İmza töreninde konuşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “OYAK üyelerinin hakkını korumayı birincil görev edinen bir kurum olarak, üyelerimiz kadar çalışanlarımızın haklarını da gözetiyor, ‘emek’ kavramını çok değerli görüyoruz. Ağustos ayında başladığımız zorlu sözleşme süreci, tarafların yapıcı yaklaşımı sayesinde uzlaşmayla sonlandı. Barış ortamında sürdürdüğümüz görüşmelerin çalışanlarımızın mutluluğuyla sonuçlanması işveren olarak bizi de mutlu ediyor. Bu süreçte diyalog ve uzlaşmadan yana olan Hak-İş ve Çelik-İş başkanlarına teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Çatışma yerine uzlaşma ve yapıcı diyaloğu tercih eden çalışma prensibimizle, zorlu ve hassas bir sözleşme süreci yürüttük. Müzakere sürecinde dünya konjonktürünü, ülkemizin gerçeklerini ve rekabeti gözeterek üyelerimizin lehine bir sözleşme çıkarmak için tüm taraflar olarak aynı gayretle çalıştık. Sözleşme döneminde Hak-İş’e desteklerinden dolayı OYAK ve İsdemir yönetimlerine teşekkür ediyor, tarafların memnuniyetiyle biten bu sürecin üyelerimize, sendikamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Arslan, imzalanan sözleşmenin önümüzdeki günlerde bir törenle kutlanacağının da haberini verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.