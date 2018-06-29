ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Kendal Vandenhoek isimli bir genç kız, çıngıraklı yılan tarafından ısırıldığını bile bilmiyordu, ancak tam olarak ne yapacağını biliyordu; soğukkanlı olmak...

Inside Edition'da yer alan habere göre; çıngıraklı yılan tarafından ısırılan Kendal Vandenhoek, bu haftasonu hastaneden taburcu edildi. Koltuk değnekleri yürümeye çalışan Vandenhoek'un tamamen iyileşmesi bekleniyor.

"DİKEN BATIYORMUŞÇASINA BİR HİS VARDI"

Vandenhoek yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ayak bileğimde diken batıyormuşçasına bir his vardı, o sırada evin içindeydim. İlk başta raptiye battı sandım. Ağrılı bir histi ve karıncalanma da vardı."

Ardından Kendal Vandenhoek, geri sıçradı ve tıslayan bir çıngıraklı yılan gördüğünü söyledi. Vandenhoek, “Burada her zaman yılanların olduğunu biliyordum ama benim başıma geleceğini hiç ummazdım. Hemen ayak bileğimi tuttum" dedi.

ÇINGIRAKLI YILANIN BİR DİŞİ AYAKKABIDA KALDI

Vandenhoek'un ailesi hemen 911'i aradı ve Kendal, ısırık için tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Vandenhoek'un ayakkabısında bir diş buldular, çıngıraklı yılan kalan diğer dişiyle de talihsiz gencin bileğini delmişti.

Kendal Vandenhoek, hayatta kaldığı için şanslı olduğunu söyledi ve böyle durumlarda sakin kalmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekti.