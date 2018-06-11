29 Ekim 2018’de ilk uçağın ineceği Yeni Havalimanı ve çevresinin su sorunu yaşayabileceğini 2017 yılı sonlarına doğru fark eden İSKİ, ilk önce “ivedi” (MD 21b) olarak “İçme Suyu Arıtma Tesisi Proje” ihalesi açtı. Projenin hazırlanmasının ardından yine “ivedi” (MD 21b) olarak 19 Mart 2018’de içme suyu arıtma tesisinin yapımı için ihale düzenledi. İhaleyi üstlenen Fernas+Öztaş İnşaat iş ortaklığı, arıtma tesisini 29 Nisan 2021 yılına kadar tamamlayacak.

‘ÖNGÖRÜLEMEYEN YATIRIM’

İBB yetkilileri, içme suyu arıtma tesisi inşaatı ihalesinin neden “ivedi” olarak yapıldığına ilişkin sorumuz üzerine şu yanıtı verdi: “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü paydaş tüm kamu kuruluşları ile birlikte idaremize de (İSKİ) gönderdiği 18.07.2017 tarihli yazısında; 3. havalimanı inşaatının 29 Ekim 2018’de tamamlanarak açılışının yapılacağı, açılış tarihinin kesinleşmesi nedeniyle birlikte yapılması gereken tüm iş ve işlemler konusunda 1 Ekim 2018 tarihinin hedef alınması, yapılacak tüm çalışmaların bu tarihe kadar eksiksiz tamamlanması gerektiğini bildirmiştir. Bu minvalde; 3. havalimanının sağlıklı su ihtiyacının karşılanması ve bölgedeki hızlı nüfus artışı göz önüne alınarak artan su ihtiyacının karşılanabilmesi için Terkos İçmesuyu Artma Tesisi inşaatı ile birlikte, mevcut Taşoluk İçmesuyu Arıtma Tesisi kapasitesinin artırılması gerektiği anlaşılmıştır. Hayati öneme sahip ve önceden öngörülemeyen içme suyu yatırımlarının ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılmıştır.”

‘İVEDİ’ İHALE NEDİR?

Kamu İhale Kanunu’nun “Pazarlık Usulü” başlığı altında yer alan 21. maddesinin (b) bendi, ihale ilanına çıkmadan ve ihale prosedürlerine takılmadan yapılacak ihale durumlarını düzenliyor. “Doğal afetler gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması” durumunda ve ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda idareler bu usule göre ihale düzenleyebiliyor.

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