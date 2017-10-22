İspanya'dan Katalonya açıklaması: Amacımız düzeni yeniden sağlamak!

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis yaptığı açıklamada, "İspanya hükümetinin yapmaya çalıştığı şey Katalonya'daki düzeni yeniden sağlamak" ifadelerini kullandı.

İspanya hükümetinin anayasaya aykırı davranmadığının altını çizen Dastis, "insanların Katalan lider Carles Puigdemont'un talimatlarını dikkate almamasını ümit ettiğini" söyledi.

Dışişleri Bakanı," Katalonya'daki olaylarda abartılı güç kullanımı olmadığını, abartılı güç kullanımı olduğunu gösteren fotoğrafların birçoğunun sahte olduğunu" belirtti.

İspanyol hükümeti geçtiğimiz gün, Katalonya özerk yönetimi hükümetini feshederek, en fazla 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesi kararını aldı ve bu kararı oylanması için senatoya göndermişti.

PUİGDEMONT HAKKINDA "DEVLETE KARŞI AYAKLANMA" SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILACAK

İspanya hükümetinin aldığı 155. maddeyle bağlantılı kararının yürürlüğe girmesi için Senatoda oylama yapılması gerekiyor. Senato'daki oylamanın 27 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. İktidardaki Halk Partisine ana muhalefetteki Sosyalist İşçi ile liberal görüşlü Vatandaşlar partilerinin de destek vermesi nedeniyle kararın kabul edilmesi öngörülüyor.

Katalonya bağımsızlık ilan ederse, Başsavcılık, Katalonya Başkanı Carles Puigdemont hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan dava açacak.