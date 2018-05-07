Yuval Steinitz, " İsrail şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşa karışmadı. Eğer Beşar Esad İran'ın Suriye sahasında operasyon düzenlemesine izin vermeye devam ederse, İsrail onu yok edecek ve rejimini devirecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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