İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? 28 Kasım BEDAŞ planlı elektrik kesintileri

İstanbul' da planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da uygulanacak olan elektrik kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak? İşte 28 Kasım planlı elektrik kesinti listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK? 28 KASIM 2017

- YUNUS EMRE Mh., 383. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- FULYA Mh., YAVUZ Sk., PROF. DR. BÜLENT TARCAN Cd., PEHLİVAN Sk., UYGAR Sk., CAMİ 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında DİKİLİTAŞ Mh., YEŞİLÇİMEN Sk., AYAZMADERESİ Cd., SİNCAP Sk., TOHUM Sk., ASLAN Sk., AYNALIPEMBE Sk., GAYRETTEPE Mh., AYAZMADERESİ Cd., CEMİL ARSLAN GÜDER Sk., ELİFOĞLU Sk., ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER Sk., GÜL ACARA ALT Sk., YEŞİL ÇİMEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- FULYA Mh., HAKKI YETEN Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TEŞVİKİYE Mh., BÜYÜK ÇİFTLİK Sk., DUTLUK İÇİ Sk., FERAH Sk., HAKKI YETEN Cd., HASAN CEVDET PAŞA Sk., İPEK Sk., KIVANÇ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YILDIZTEPE Mh., 35/5. Sk., 36/5. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- NAMIK KEMAL Mh., 10. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- CERRAHPAŞA Mh., BAŞÇI MAHMUT CAMİİ Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., HASEKİ SULTAN Mh., MUCİT ÇIKMAZI Sk., MUCİT Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., AHMET HİKMET Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- DEFTERDAR Mh., GÜLDALI Sk., MUHTAR ASIM NURYÜZ Sk., SAVAKLAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., G-524 Sk., G-171 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GÜMÜŞDERE Mh., USKUMRUKÖY Mh., ŞEHİT TEVFİK İNAN Sk., SALİH PAŞA Cd., USKUMRU Cd., USKUMRU KÖY MERKEZ MAH Sk., YELBAYIRI Sk., ARIKÖY- PALMİYE Sk., ARIKÖY-PAPATYA Sk., ARIKÖY-MANOLYA Sk., ARIKÖY-GÖKNAR Sk., ARIKÖY SİTESİ(TAŞKIŞLA Cd.DESİ) Sk., ARIKÖY-SUSAM Sk., ARIKÖY-SERVİ Sk., ARIKÖY-SEDİR Sk., ARIKÖY-SARDUNYA Sk., ARIKÖY- ORMAN YOLU Sk., ARIKÖY-MİNE Sk., ARIKÖY-MEŞE Sk., ARIKÖY-MENEKŞE Sk., ARIKÖY-LAVANTA Sk., ARIKÖY-KASIMPATI Sk., ARIKÖY-İĞDE Sk., ARIKÖY- ILGIN Sk., ARIKÖY-IHLAMUR Sk., ARIKÖY- HANIMELİ Sk., ARIKÖY-GÜMÜŞSUYU Cd.DESİ Sk., ARIKÖY-GÜLİBRİŞİM Sk., ARIKÖY-ERGUVAN Sk., ARIKÖY-DIŞBUDAK Sk., ARIKÖY-DEFNE Sk., ARIKÖY-ÇINAR Sk., ARIKÖY-ÇİĞDEM Sk., ARIKÖY-YASEMİN Sk., ARIKÖY-ORKİDE Sk., ARIKÖY-NİLÜFER Sk., ARIKÖY-LEYLAK Sk., ARIKÖY-KARDELEN Sk., ARIKÖY-AKASYA Sk., ARIKÖY-AÇELYA Sk., ARIKÖY-AKKAVAK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında ÇİFTALAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HABİBLER Mh., GAZİ Mh., ESKİ HABİPLER Mh., ESENTEPE Mh., İSMETPAŞA Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., CEBECİ Mh., 75. YIL Mh., 50. YIL Mh., YUNUS EMRE Mh., YAYLA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında PİRİNÇÇİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- SANCAKTEPE Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., BALABAN Mh., ÇORLU Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MERKEZ Mh., ALİ PAŞA ÇIKMAZI Sk., ÇİĞDEM Sk., DAR Sk., DEFNE BAYIRI Sk., FISTIKLI BAĞLAR Sk., GÜL Sk., HACI MAHMUT EFENDİ Sk., HİSAR Sk., KOCAYEMİŞ ARALIĞI Sk., KOCAYEMİŞ Sk., MARMARA Sk., MEVSİM Sk., SALİMAĞA Sk., SEYİT AĞA Sk., TATAR YAKUP Sk., YENİ Mh., ARALIK Sk., ASALET Sk., ÇAĞLAYAN Sk., ÇAYIR Sk., GÜLİZAR ÇIKMAZI Sk., İBNİ SİNA Sk., MEZARLIK Sk., MÜZEYYEN Sk., ÖZENGİ AĞASI Sk., SATRANÇ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- DURSUNKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- SAZLIBOSNA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ORTAMAHALLE Mh., YENİDOĞAN Mh., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında DEFTERDAR Mh., NİŞANCI Mh., TOPÇULAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., KIRGIZ Sk., GÖKSEL Sk., NADİDE Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KARAMANDERE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., HALDUN TANER Sk., NADİDE Cd., MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., GÜLİZAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

- YUNUS EMRE Mh., 393. Sk., 394. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ÇAKMAKLI Mh., HADIMKÖY YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MEŞRUTİYET Mh., VALİ KONAĞI Cd., TEŞVİKİYE Mh., FERAH Sk., FULYA Sk., SALKIM Sk., SİNOPLU ŞEHİT CEMAL Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TEŞVİKİYE Mh., HASAN CEVDET PAŞA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., CEYLAN Sk., AHMET TANER KIŞLALI Bul., SÜZER Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YILDIZTEPE Mh., 35/4. Sk., 36/4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- NAMIK KEMAL Mh., 11. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KALEİÇİ Mh., KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ Sk., HANİCE Cd.DESİ Sk., GÖKÇEALİ Cd., ASAF Sk., KIZILCA Sk., BİLGİN Cd., BİLİM Sk., İNCEĞİZ Cd., İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AKSARAY Mh., KÜÇÜK LANGA Cd., NAMIK KEMAL Cd., VALİDE CAMİİ Sk., TİRYAKİ HASANPAŞA Sk., KÜÇÜK LANGA ARALIĞI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- 50. YIL Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., MUHSİN YAZICIOĞLU Cd., UĞUR MUMCU Mh., 2280. Sk., 2281. Sk., 2282. Sk., 2283. Sk., 2284. Sk., K Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- SAZLIBOSNA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TOZKOPARAN Mh., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YUNUS EMRE Mh., 1403. Sk., 1403/1. Sk., 1403/2. Sk., 1404. Sk., ADEM YAVUZ Cd., 1408/1. Sk., 1409. Sk., 1410. Sk., 1410/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DURSUNKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- SANCAKTEPE Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., BALABAN Mh., ÇORLU Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., G-170 Sk., G-220 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TOZKOPARAN Mh., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., KOPUZ Sk., CEVAT AÇIKALIN Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbulda elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ

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