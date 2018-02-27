İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün başladı. Havaların soğuk olması ve kar yağışının başlamasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi okulların tatil olup, olmayacağı.. Öğrenciler merakal müjdeli haberi bekliyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil oldu mu? İşte 28 Şubat Çarşamba İstanbul'da beklenen tatil ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler, internette 'İstanbul'da okullar tatil mi' sorusuna yanıt aramaya başladı. Fakat, İstanbul Valiliği'nden kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. İstanbul'da okulların tatil edilip, edilmeyeceği konusunda bir açıklama geldiği an sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne ve Trakya'da devam eden kar yağışı İstanbul'da da etkili olmaya başladı.

Bir süredir soğuk havanın etkisinde kalan kentte, sıcaklıklar bazı bölgelerde sıfır dereceye kadar düştü.

Parçalı, çok bulutlu havanın görüldüğü kentin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kağıthane, Beşiktaş, Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy ve Zeytinburnu'nda kar yağışı görülürken, Kadıköy ve Üsküdar'da da karla karışık yağmur yağıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER