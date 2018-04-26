Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklığının artması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Bolu, Aydın, Muğla ve Manisa’nın doğusu, Antalya’nın iç ve batısı, Karabük, Uşak ve Afyon’un güney kesimleri ile Kütahya ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken İstanbullular Nisan ayının en yüksek sıcaklığını da hissedecek. Hava sıcaklığı 27 derece olacak.

İSTANBUL 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 29°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ADANA 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BURSA 30°C

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER