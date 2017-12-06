İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 26 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde bulunan kişilerin yeniden aynı bölgeye gitmeye çalıştığını tespit etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın edindiği bilgiye göre; Başakşehir ve Fatih'de 6 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

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