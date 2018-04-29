29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, güvenlik teknolojileri konusunda da ilkleri içinde barındıracak. Bunlardan biri yüz tanıma sistemi olacak. Sistemle terminalin belirli bölgelerine yerleştirilecek kameralar sayesinde arananlar anında belirlenecek. Veriler eşliğinde şüpheli ve aranan kişiler hemen tespit edilip olası olaylara önceden müdahalede bulunulabilecek.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre havalimanında son teknoloji ürünü olan toplam 9 bin güvenlik kamerası da yer alacak. Bu Türkiye’deki en fazla güvenlik kamerası sayısı olarak kayıtlara geçecek. Kameralarda yakınlaştırma ve yüksek çözünürlük gibi gelişmiş algılama özellikleri olacak. Sensörlü kameralar olumsuz hareketleri, unutulan eşyaları, o anda orada olmaması gereken personeli dahi güvenlik personeline iletecek. Havalimanı personeli arındırılmış salon gibi tahditli alana geçerken kartını okutması dışında biyometrik sistemle geçiş yaparak parmak izi okutacak.

Havalimanında aynı zamanda vücut tarayıcılar da bulunacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nı çevreleyen güvenlik duvarının üzerindeki çitlerde akıllı sistem bulunacak. Havalimanının çevresine de radarlar yapılacak.

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