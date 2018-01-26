İstanbullu Gelin 34. yeni bölümünde Süreyya, yıl dönümleri için Faruk’a bir sürpriz hazırlıyor. Aşklarının başladığı Uludağ'da romantik bir tatil geçirip aşklarını tazeliyorlar. Faruk ise gelen bir telefonla adeta şoke oluyor. Faruk gelen telefon ile bunca zamandır engellemeye çalıştığı felaketin gerçekleşmiş olduğunu anlıyor. Süreyya'nın yaptığı hamilelik testi sonucu da izleyici tarafından merakla bekleniyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölümüne dair detaylar...

İSTANBULLU GELİN 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Esma’nın itiraflarıyla konakta yer yerinden oynar. Süreyya, Faruk’u sakinleştirmek için beklenmedik bir hamle yapar. Duygusal açmazlarda olan Fikret sonunda patlar. Murat’ın kontrolsüz öfkesi tatsız bir olaya sebebiyet verir. Neşeli bir haber duyanları sevince boğar. Can, sürpriz bir isimle sonuçları çok tehlikeli olacak bir ortaklık kurar. Osman, annesinden duydukları ile yıkılır. Faruk gelen bir telefonla bunca zamandır engellemeye çalıştığı felaketin gerçekleşmiş olduğunu anlayacaktır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

İstanbullu Gelin son bölümde Faruk, Esma ile yüzleşmeye gitti ve Esma Galip ile görüştüğünü itiraf etmenin yanı sıra bir de Galip'ten vazgeçmeyeceğine dair rest çekti. Faruk öğrendiklerinden sonra ne yapacak? Bu sırada Süreyya bir hamilelik testi yapıyor. Peki Süreyya hamile mi?

Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirir. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirir. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırır. Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırır. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verir. Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem farklı duygularla da olsa aynı haberi beklemeye koyulurlar. Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamaz. İzlediği yol onu duyduğunda inanamayacağı bir gerçekle karşı karşıya bırakacaktır.

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İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı

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