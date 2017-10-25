İstifa eden CHP'li Şafak Pavey'in milletvekilliği düşürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, TBMM Başkanlığı'na sunduğu, "milletvekilliği görevinden istifa" talebi, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Böylece Pavey'in milletvekilliği düştü.

Genel Kurulda, Pavey'in istifa yazısı okundu.

Yazının okunmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Pavey gibi değerli bir milletvekilinin önemli sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, etik bir davranışla istifa etme talebini Meclis Başkanlığı'na sunduğunu söyledi.

Gök, "İstifa yazısında, sağlık nedeniyle milletvekilliği yapamayacağını belirtiyor. Şafak hanımın bu tavrı her türlü övgüye değer. Önemli bir tedavi görecek ve bu tedavi de uzun sürecek. Bizi üzen bir istifadır, tek taraflı bir irade beyanıdır. Bu istifayı büyük bir üzüntü ile karşılıyoruz." dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şafak Pavey'e bundan sonraki yaşamında başarılar ve sağlıklı günler diledi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise daha önce bakanlık veya başbakanlık yaptığı için Meclis'e gelmeyen ve bu devamsızlıkları görmezden gelinen milletvekillerinin olduğunu iddia ettiği Meclis'te sergilenen böyle bir tavrı anlamlı ve önemli bulduğunu söyleyerek, kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar ve acil şifalar dileğinde bulundu.

Daha sonra milletvekillerinin oyuna sunulan Şafak Pavey'in istifası Genel Kurul'da kabul edildi. Böylece Pavey'in milletvekilliği düştü.

Milletvekilliğinden istifa, TBMM İçtüzüğü'nün, "üyelikten istifa, hükümlülük ve kısıtlanma" başlıklı 136. maddesinde düzenleniyor.

Buna göre, TBMM üyeliğinden istifa eden milletvekilinin istifa yazısının gerçekliği Başkanlık Divanı'nca 7 gün içinde incelenip tespit edildikten sonra üyeliğinin düşmesine Genel Kurul'ca oylanarak karar veriliyor.

İstifasına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, yüksek tempoda, aralıksız geçen yıllar içinde ortaya çıkan sağlık sorunlarını çoğu zaman gözardı ettiğini ifade eden Pavey, şunları kaydetmişti:

"Gelinen noktada sağlık sorunlarımı daha fazla ertelemem mümkün olmadığı için milletvekilliğinden istifa kararı aldım. Öncelikle seçmenimize, bana siyasete girerek hizmet etme fırsatı tanıyan Genel Başkanımıza, yol arkadaşlarıma ve partime teşekkür ederim. Altı yıldır yürekten inanarak sürdürdüğüm mücadeleye bundan sonra da milletvekili olmadan devam etmeye kararlıyım."

Pavey'in milletvekilliğinin düşmesinin ardından Meclis'teki yeni sandalye dağılımı şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi 316

Cumhuriyet Halk Partisi 131

Halkların Demokratik Partisi 54

Milliyetçi Hareket Partisi 36

Bağımsız milletvekili 6

Milletvekilliği sona erenler 7

ŞAFAK PAVEY KİMDİR?

Şafak Pavey, 10 Temmuz 1976 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitim hayatını Londra Westminster Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olarak ve London School of Economics'de yüksek lisans yaparak tamamlamıştır. Uluslararası işaret dilini oldukça iyi bilen Şafak Pavey, aynı zamanda İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve giriş düzeyinde Arapça ile Farsça da bilmektedir.

Birleşmiş Milletler'de bir süre boyunca Engelli İnsan Hakları Sekreterliği görevini yapan Pavey, görevini bıraktıktan sonra 15 yılın ardından Türkiye'ye dönmüştür. 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir.

24 Mayıs 1996 tarihinde İsviçte'deki Cenevre Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldığı dönemde beyin tümörü teşhisi konulan arkadaşını trene bindirmek isterken geçirdiği bir kaza sonucunda sol kolunu ve bacağını kaybetmiştir. Yaşadığı bu durum Zürih Üniversite Hastanesi'nde tez konusu olmuştur ve bu çalışması kitap olarak yayımlanmıştır.

30 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nda Doğa Hakları ve Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.

3 Temmuz 2015 tarihinde CHP Grubu tarafından Meclis Başkanvekili olarak seçilen Pavey, 15 Eylül 2017 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifa edeceğini duyurmuştur.

Şafak Pavey'in milletvekilliği 25 Ekim 2017 tarihinde düşürülmüştür.

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Şafak Pavey kimdir?