İyi Parti'de 8 il başkanı daha belli oldu

İYİ Parti'de kurucu il başkanları açıklanmaya devam ediyor. 8 kurucu il başkanını daha açıklayan İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Adana, Balıkesir, Bursa, Çorum, Elazığ, Kayseri, Ordu ve Tokat illerimizde de İYİ Parti kurucu il başkanlarımız atanmıştır. Görevlendirilen 8 kurucu il başkanımızla birlikte bugüne kadar görevlendirilen toplam İYİ Parti kurucu il başkanı sayısı 52'ye ulaşmıştır. Görevlendirilen bütün kurucu il başkanlarımıza ve teşkilatlarımızda görev alacak bütün arkadaşlarımıza üstün başarılar dilerim."

DHA'nın geçtiği habere göre; Koray'ın açıklamasına göre, işadamı ve aynı zamanda Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi Hüseyin Tekin, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı oldu.

DİĞER İL BAŞKANLARI

Aydın'ın açıkladığı diğer il başkanlarının isimleri şöyle: Adana: Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Balıkesir: Nedim Tuna, Bursa: Yüksel Yılmaz, Çorum: Bekir Özsaçmacı, Elazığ: Abdulvahap Erdem, Ordu: Tevfik Karabulut ve Tokat: Mustafa Afşın Ünverdi.

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