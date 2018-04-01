Ankara Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayan kurultayda ana slogan, “İyiler kazanacak”. Tek aday olan Meral Akşener'in yeniden genel başkan seçilmesi bekleniyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Ekim ayında Türk siyasi yaşamına katılan İYİ Parti’nin olağanüstü kurultayında, seçilmiş delegeler parti yönetimini belirleyecek.

Genel başkan seçiminin yanı sıra partinin en yetkili organı olan 60 asıl, 25 yedek üyeli genel idare kurulu ile 11 asıl 7 yedek üyeli merkez disiplin kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Akşener, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını söyleyecek. Kurultayda 1112 delege oy kullanacak. Tüzük değişikliğiyle, 12 sandalyeli başkanlık divanı üye sayısı 14’e çıkarılacak. Kurultay için AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve DP’ye davetiye gönderildi, MHP ve HDP kurultaya davet edilmedi.

DİVAN BAŞKANLIĞI OLUŞTURULDU

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, bin 64 delegenin imzasıyla kurultayı açtıklarını belirtti. Divan Başkanlığı'na Abdul Ahat Andican seçildi.

Akşener'in tek aday olacağı kurultayda, partiyi 2019 seçimlerine taşıyacak kadrolar şekillenecek.

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