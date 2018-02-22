İzmir'de Ticaret Borsası İlkokulu öğrencilerinin maskotu olan Tombi isimli kedi bir velinin şikayeti üzerine sınıf öğretmeni tarafından sahiplendildi. Ancak Tombi gittiği yerde depresyona girdi. Sınıf öğretmeni bunun üzerine Tombi'ye evinde bakmaya karar verdi ama kedi burada da mutlu olmadı.



Show Haber'de yer alan habere göre, Özlem öğretmenin zorunluğu ayrılığı ve yeni yuva arayışını sosyal medya üzerinden paylaşmasının ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi devreye girdi. Tombi'ye okulun bahçesinde bir yuva yapılacak ve öğrenciler de istedikleri zaman kediyi görebilecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER