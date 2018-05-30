Her yıl biraz daha erken bir tarihe denk gelen Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs'ta idrak edilmeye başladı. İzmirliler 15. gün orucu bugün tutuyor. Akşam saatlerine yaklaşırken iftarın saat kaçta olacağı merak konusu haline geldi. Peki İzmir'de iftar saat kaçta? İzmir'de sahur vakti? İşte İzmir iftar ve sahur vakti...

İZMİR'DE İFTARA NE KADAR, KAÇ SAAT KALDI? (İFTAR VAKTİ 30 MAYIS)



Ramazan ayı, İslam alemi tarafından oruç tutularak idrak ediliyor. Ramazan ayının 15. gün orucunu tutan İzmirliler iftar vaktini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 30 Mayıs İzmir'de iftar vakti 20:35 olarak görülüyor.



İşte İzmir'de iftara kalan süre;

İZMİR SAHUR VAKTİ (31 MAYIS)



Ramazan ayının 15. gün orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs Perşembe günü İzmir'de sahur vakti (imsak) 03:57 olarak görülüyor. İzmir'de saat 03:57’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 16. gün orucuna niyet edilecek.



İZMİR İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 01.05.2018 Salı 04:35 06:08 13:15 17:01 20:09 21:36 2 02.05.2018 Çarşamba 04:34 06:07 13:15 17:01 20:10 21:37 3 03.05.2018 Perşembe 04:32 06:06 13:14 17:01 20:11 21:38 4 04.05.2018 Cuma 04:30 06:05 13:14 17:02 20:12 21:40 5 05.05.2018 Cumartesi 04:29 06:03 13:14 17:02 20:13 21:41 6 06.05.2018 Pazar 04:27 06:02 13:14 17:02 20:14 21:42 7 07.05.2018 Pazartesi 04:26 06:01 13:14 17:02 20:15 21:44 8 08.05.2018 Salı 04:24 06:00 13:14 17:02 20:16 21:45 9 09.05.2018 Çarşamba 04:23 05:59 13:14 17:03 20:17 21:46 10 10.05.2018 Perşembe 04:21 05:58 13:14 17:03 20:18 21:48 11 11.05.2018 Cuma 04:20 05:57 13:14 17:03 20:19 21:49 12 12.05.2018 Cumartesi 04:18 05:56 13:14 17:03 20:20 21:50 13 13.05.2018 Pazar 04:17 05:55 13:14 17:03 20:20 21:52 14 14.05.2018 Pazartesi 04:16 05:54 13:14 17:04 20:21 21:53 15 15.05.2018 Salı 04:14 05:53 13:14 17:04 20:22 21:54 16 16.05.2018 Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 17 17.05.2018 Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 18 18.05.2018 Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 19 19.05.2018 Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 20 20.05.2018 Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 21 21.05.2018 Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 22 22.05.2018 Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 23 23.05.2018 Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 24 24.05.2018 Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 25 25.05.2018 Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 26 26.05.2018 Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 27 27.05.2018 Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 28 28.05.2018 Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 29 29.05.2018 Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 30 30.05.2018 Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 31 31.05.2018 Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14

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