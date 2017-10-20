Afganistan'da bir günde ikinci cami saldırısı: 30 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan İmam Zaman Camii'nde, en az 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Şii camisinin içinde patlama meydana geldi. İmam Zaman Camii'nde meydana gelen olay sırasında caminin içinde ibadet edenlerin olduğu belirtildi. İHA'nın haberine göre yetkililer saldırı sonucu ölü sayısının 40'a yükseldiğini, 45 kişinin de yaralı olduğunu belirtti.

BİR DÜNDE İKİNCİ CAMİ SALDIRISI

40 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, ülkenin batısındaki Gur vilayetinin Doline ilçesindeki bir camide de intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Doline Kaymakamı Ahmad Huseyin Danişyar, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, ilçenin Hocagan bölgesindeki bir camide infilak ettirdiğini söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Danişyar, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenler arasında bir korucu komutanının da bulunduğu belirtildi.

Öte yandan iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KABİL'DEKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de düzenlenen ve 30 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Afganistan’ın başkenti Kabil’de ve Ghor vilayetinde bugün camilere gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal mekanlara gerçekleştirilen ve Afganistan’ın toplumsal huzurunu hedef alan bu alçak terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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