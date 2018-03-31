Kaza, saat 21.00 sıralarında Kahramanmaraş-Kayseri karayolu ile Sümbüllü Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Sümbüllü Bulvarı'na dönen ehliyetsiz sürücü N. Ç. (57) yönetimindeki otomobile, Kayseri istikametine giden ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Ç.'nin kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünürken, parçalardan bir o sırada ana yola çıkmak için bulvarda bekleyen A. D. (50) yönetimindeki otomobile isabet etti. İkiye bölünen otomobilin sağ arka tekerleği de yerinden koparak kaza yerinden 50 metre ileriye fırladı.

DHA'nın haberine göre, kazada N. Ç. ile araçta bulunan N. G. (28) ve P. Y. (1) yaralanırken, otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İkiye bölünen otomobildeki bir bayrak da polisler tarafından muhafaza altına alındı.

Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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