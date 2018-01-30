Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kamyonun çarpması sonucu yaralanan ve yol kenarında ölüme terk edilen eşek, trafik polislerinin Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne haber vermesiyle kurtarıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayadan'ın haberine göre araçla alınıp merkeze götürülen eşeğin çekilen röntgeninde ayağının kırıldığı belirlendi. Çok kan kaybeden eşeğin önce boynundaki yara tedavi edildi.

Veterinerler eşeğin daha fazla kan kaybetmesini önlemek için nasıl bir yöntem izleyeceklerini araştırırken İstanbul Üniversitesi'ndeki veterinerlere danıştı.

Eşeğe kapalı yöntemle ameliyat yapılmasına karar verildi. Anestezi yapılan eşek kırık olan bölgeye neşter vurulmadan kapalı yöntemle ameliyat edildi. Bölgede ilk kez uygulanan yöntemle eşeğin bir haftaya kadar ayağının üzerine basabileceği belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER