Kara Cuma (Black Friday) tanımına Hamza Yerlikaya'dan tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, bütün dünyada alışveriş çılgınlığına sahne olan Kara Cuma (Black Friday) tanımına Twitter'dan tepki gösterdi.

Yerlikaya, Twitter paylaşımında "Nedir bu Kara Cuma, neden Cuma? Aydınlık bereket bayramdır Cuma, huzurdur Cuma, güneşin doğduğu en güzel gündür Cuma, neyin algısı yapılıyor bu özel günde, neyin operasyonu yapılıyor?" diye yazdı.

— Hamza Yerlikaya (@hamzayerlikaya) November 24, 2017





Sosyal medyanın en komik Black Friday paylaşımları





























































Sosyal medyanın en komik Black Friday paylaşımları

kara cuma

black friday

efsane cuma

Hamza Yerlikaya

twitter