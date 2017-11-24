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Kara Cuma (Black Friday) tanımına Hamza Yerlikaya'dan tepki

Hamza Yerlikaya: Nedir bu Kara Cuma, neden Cuma?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Kara Cuma (Black Friday) için Twitter'dan tepkisini gösterdi

24.11.2017 - 14:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, bütün dünyada alışveriş çılgınlığına sahne olan Kara Cuma (Black Friday) tanımına Twitter'dan tepki gösterdi.

Yerlikaya, Twitter paylaşımında "Nedir bu Kara Cuma, neden Cuma? Aydınlık bereket bayramdır Cuma, huzurdur Cuma, güneşin doğduğu en güzel gündür Cuma, neyin algısı yapılıyor bu özel günde, neyin operasyonu yapılıyor?" diye yazdı.

Sosyal medyanın en komik Black Friday paylaşımları

Sosyal medyanın en komik Black Friday paylaşımları

 

 

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  • twitter

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YORUMLAR 4
  • Misafir 1 dakika önce
    danısman bey sabahtan beri bizde tepkiliydik ve halen tepkiliyiz neymiş abd de cuma gününün anlamı buymuş falan filan tamam da kardeşim burası abd degil burası türkiye dini degerler taşıyan ülke ona göre isim tercihi gün tercihi yapmaları gerekmezmi ..
  • misafir3461 1 dakika önce
    BİZİM ÜLKEMİZE BEYİN HÜCRELERİ VE DÜŞÜNME DÜŞÜNEBİLME KAPASİTESİ ÇOK BLACK OLDUĞU İÇİN BLACK FRİDAY KUYRUĞUNA ÇOKCA DA KATILAN OLUR. ELİN KATİL AMERİKASININ UYDURDUĞU BU DENLİ MÜNASEBETSİZ BİR ALGININ BİZİM ÜLKEMİZDE GEÇMESİ BİLE BÜYÜK REZALET
  • Misafir 3 dakika önce
    bu konu çok sübliminal. Gerçekten bizde "black friday" konusuna takıldık. İstemiyoruz
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