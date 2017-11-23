Pek çok markanın binlerce ürününü indirimli fiyatlardan sattığı Black Friday (Kara Cuma) indirimlerinin başlamasına kısa süre kaldı. İndirimden faydalanmak isteyenler, merakla "Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?" ya da "Kara Cuma" indirimleri hangi markalarda var?" gibi sorulara yanıt arıyor. ABD'de Şükran Günü’nün ertesi sabahı başlayan ve artık ülkemizde de pek çok marka tarafından uygulanan Black Friday indirimleri hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik!

BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Kara Cuma (Black Friday) indirimleri 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. ABD'de ortaya çıkan bu günde dünya genelinde markalar binlerce ürününe indirim uyguluyor. Türkiye'de de bu durum aynı şekilde geçerli...

BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?

Black Friday indirimlerinde pek çok marka indirim uyguluyor. Bu markalardan bazıları ise şöyle...

Morhipo Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Morhipo, "Black Sale" adı altında yüzde 90'a varan indirimler sunuyor.

Koton Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Koton Black Friday'e özel verdiği kodla, tüm indirimlere ek olarak yüzde 25 indirim fırsatı veriyor.

Oysho, Zara, Pull and Bear, Bershka Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Inditex grubu da Black Friday indirimi sunuyor. Zara’da gece yarısında sonra başlayacak indirim hafta sonu da devam edecek. Pull&Bear’daki indirim ise perşembe akşamı başlıyor. Bershka da ürünlerinde yüzde 50'ye kadar indirim uyguluyor.

Teknosa Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Teknoloji mağazası, Black Friday'de sepette yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

Steam Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Dünyanın en büyük çevrimiçi orjinal oyun satış platformu Steam, Black Friday indirimleriyle birlikte binlerce oyuna indirim uyguluyor. Steam indirimleri 28 Kasım'a kadar sürecek.

Karaca Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Karaca, internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüm indirimlere ek olarak yüzde 15 indirim daha veriyor.

Marks & Spencer Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Marks & Spencer, 24-26 Kasım tarihleri arasında tüm alışverişlerde ikinci ürüne yüzde 40 indirim fırsatı sunuyor.

Hepsiburada Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Online alışveriş sitesi Hepsiburada.com, çeşitli ürünlerde "Perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısından itibaren indirimli alışveriş fırsatı veriyor.

Forewer New Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Avustralyalı giyim markası Forever New, her yıl heyecanla beklenen Black Friday'e özel 24 - 26 Kasım tarihlerinde, forevernew.com.tr üzerinden gerçekleşen tüm alışverişlerde yüzde 25 indirim yapıyor.

Beymen Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Beymen, Beymen Club’tan yapacağınız her 500 TL’lik alışverişe 150 TL her bin liralık alışverişe 300 TL indirim yapıyor.

Mavi Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Mavi, mağazalarında geçerli olacak sonbahar-kış ürünlerinde %25 indirim fırsatı sunuyor. Mavi'nin indirimleri ise cuma günü başlıyor.

New Balance Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

New Balance, 24 Kasım Cuma günü seçili ürünlere özel yüzde 25 indirim veriyor.

Derimod Black Friday (Kara Cuma) indirimleri

Derimod, 24-25-26 Kasım tarihlerinde, etiketin yarısı fırsatına ek olarak ikinci ürüne yüzde 30 indirim kazandırıyor.

BLACK FRIDAY (KARA CUMA) NEDİR?

Black Friday (Kara Cuma), Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günü. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cumaya denk gelir. Bu sene bu tarih 23 Kasım'ı 24'üne bağlayan gece oluyor.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiş. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar yaşanmış. Bu nedenle günün ismi "black" yani kara olarak kalmış. Ancak son yıllarda bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanıyor.

Kara Cuma günü, resmi bir tatil değil ancak California ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmekte. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Black Friday gününde, çoğunlukla markalar stoklarını tükenmeye yaklaşır.

Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başlıyordu. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.