Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran'da yapılması kararının ardından siyasette yoğun görüşme trafiği yaşanıyor. Siyasilerin görüşmeleri sık sık Ankara'da yapılsa da İstanbul'da da önemli görüşmeler gerçekleşmeye başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Saat 14.00 sularında başlayan görüşme Abdullah Gül'ün Maslak'ta bulunan ofisinde gerçekleşti. 2 saat 15 dakika süren görüşme 16.30'da sona erdi. Görüşmede 24 Haziran 2018'deki seçimde Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı masaya yatırıldı. Görüşmeden çıkacak kararlar merakla beklenirken, basına açıklama yapılmadı. Açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılabileceği değerlendiriliyor.

Habertürk TV'den Duygu Kaya'nın aktardığına göre; Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu görüşmenin ardından ofisten ayrıldı. Gül ise ofisinde bulunuyor. Karamollaoğlu'nun ayrılmasının hemen ardından Gül'ün yanına bir konvoyun geldiği ancak konvoydakiler hakkında bilgi verilmedi.

Dün gerçekleşen Necmettin Erbakan Ödülleri'nde Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül yanyana oturmuş, bol bol sohbet etme fırsatı bulmuştu. Gül, AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de sürpriz olarak nitelendirilen bir görüşme gerçekleştirmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER