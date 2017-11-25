Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir binada saat 17.30 civarında yangın çıktı. İddiaya göre, anne mutfakta ev işleriyle uğraşırken, 3 yaşlarındaki oğlu ise kardeşinin içinde bulunduğu beşiği yaktı. Yangın kısa sürede büyürken annenin erken fark etmesiyle büyük bir faciadan dönüldü.

İHA'nın haberine göre, anne çocuklarını alarak daireden çıkarken, vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler sık bir şekilde yapılan binalar arasında kalan daireye müdahale etmekte zorlandı. Yangın söndürülürken çocukların tedavisi ise olay yerine gelen ambulans içerisinde yapıldı. Anne ise gözyaşları içerisinde çocuklarının tedavisini izledi.

Kardeşinin beşiğini yaktı, ev küle döndü