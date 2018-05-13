Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki evinde intihar ettiği iddiasıyla karnındaki 4 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Hivda Kumza'nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası memleketine götürüldü.

DHA'nın haberine göre, ailesinin yaşadığı Bardaklı köyüne götürülen Hivda Kumza için cenaze namazı kılındı. Cenazede sinir krizleri geçiren Kumza’nın ailesi, kızlarının hayatını kaybetmesinin arkasındaki sır perdesinin aralanmasını istedi.

18 yaşındaki genç kadın karnındaki bebeği ile gözyaşları arasında toprağa verildi.

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