İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan 2018’de düzenledikleri operasyonda Kartal–Kadıköy minibüs hattında, şoförlerin korkulu rüyası haline gelen 14 kâhyayı gözaltına aldı. Tehdit ve zor kullanarak minibüs başı günlük 50-60 lira, aylık ise 70 bin lira toplayan kâhyalardan 6’sı ‘nitelikli yağma ve bıçakla kasten yaralama’ suçlarından tutuklanırken 7’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre kâhyaların minibüsçülerden topladığı paralarla, minibüs şoförlerine yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlendi.

MİNİBÜSÜN İÇİNDE DAYAK ATTILAR

Minibüsçülerin sırtından milyonlarca lira haksız gelir sağlayan kâhyaların, para vermeye direnen bir minibüs şoförünü dövdükleri anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren başka bir kamera görüntüsünde ise minibüs şoföründen zorla para alan kâhya yer alıyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 ajanda ve defter, 10 banka dekontu, 5 bin 700 TL para, 100 senet, 49 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 13 kartuş, 1 adet şarjör, 2 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 2 şarjör, 1 el yapımı tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör bulundu. 2 milyon lira değerinde 100 adet senet de ele geçirildi.

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