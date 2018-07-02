Eğer D vitamini eksikliği konusunda sorunlar yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Çünkü Türkiye'de her 3 kişiden 2'si D vitamini değerlerinde düşüklük yaşıyor. Güneşin D vitamini kazanmaya yardımcı olduğunu göz önüne alırsak, Antalya'da bile D vitamini eksiklikleri görüldüğü bir gerçek.

Peki D vitamini eksikliği ne gibi sorunlara sebep olur? Kemik ve eklem ağrıları başta olmak üzere, aşırı terleme, kaslarda hassasiyet, halsiz hissetme, metabolizma yavaşlığı D vitamini eksikliğinin yol açtığı fiziksel sorunlardan birkaçı. D vitamini eksikliği kişiyi ayrıca ruhen de etkiliyor. Depresyon ve bitkin ruh halinden şikayetçiyseniz D vitamini eksikliğiniz olup olmadığını kontrol ettirmekte fayda var.

Uzman Dr. Tülay Kadıoğlu, D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir, D vitamini hangi besinlerde bulunur açıkladı.

BAĞIŞIKLIĞIN GÜÇLENDİRMEDE D VİTAMİNİ ETKİSİ!

D vitamini kemik yapımını sağlamaktadır. Kemik yapımı tamamlansa bile, D vitamini kemiklerin güçlenmesini ve ileride ortaya çıkabilecek osteoporoz riskini önler. Bağışıklığı güçlendiren D vitamini eksik olduğunda, rahim, meme ve bağırsak kanserlerinin sıklaşır.

Ayrıca insülin direnci sorunun ortaya çıkmasının engellenmesinde de önemli katkısı vardır.

Başta kanser olmak üzere;

Diyabet,

Hipertansiyon,

Kalp hastalığı,

Sık enfeksiyon,

Romatizmal hastalıklar,

Kronik yorgunluk,

Depresyon gibi sorunlara sebep olur.

OFİSE KAPANIP ÇALIŞMAK D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE SEBEP!

Provitamin şeklinde alınan D vitamini, deri altında UVA ışınları ile aktifleşir. Kapalı ofislerde saatlerce güneşten uzak kalarak çalışmak, D vitamini eksikliğinin sebeplerinden biri. D vitamini kalsiyum ve potasyumun emilmesini, kemiklerde depo edilmesini sağlar. D vitamini fazlası ise kireçlenmeye neden olur. Bu nedenle değerin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir.

D VİTAMİNİNDE EZBER BOZAN ARAŞTIRMA!

D VİTAMİNİ İÇİN NASIL GÜNEŞLENİLMELİ?

D vitamini almada en önemli kaynak güneş ışınıdır ve bu ışınların etkisiyle deride oluşur. Kollarınız, bacaklarınız ve yüzünüzün 20 dakika gün ışığıyla temas etmesi, günlük D vitamini ihtiyacınızı karşılamanıza yeter. Gerekli güneş ışığı miktarı; kişini yaşı, deri rengi, güneşle etkileşim süresi ve varsa diğer tıbbi sorunlara göre değişir. D vitaminin deride yapımı yaşla giderek azalır. Deri rengi koyu olan kişilerde, yeterli D vitamininin deride oluşması için, özellikle kış aylarında uzun süreli gün ışığına gereksinim vardır.

D VİTAMİNİ DEYİP GEÇMEYİN! YOKLUĞU BU BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR

D VİTAMİNİ DİĞER VİTAMİNLERDEN FARKLI!

D vitamini, diğer vitaminlere oranla daha az sayıda besinde doğal olarak bulunmaktadır. Bu da yalnızca %20’sinin besinler aracılığıyla alınabileceğini göstermektedir ki vücudun ihtiyaç duyduğu miktar için yeterli değildir. Gıda yoluyla alınsa bile, D vitamininin yararlı olabilmesi için vücut tarafından değişime uğratılması gerekir. D vitamini eksikliği belirlenen kişilerde düzenli ilaç kullanımı ve vitamin takviyeleri, ruh ve beden sağlığı açısından önemlidir.

NELERDE D VİTAMİNİ VAR?

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR? İŞTE D VİTAMİNİ BULUNAN YİYECEKLER!

1. Balık yağı

2. Somon ton balığı

3. İstiridye

4. Yumurta sarısı

5. Peynir

6. Tereyağı

7. Karaciğer