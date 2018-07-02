Fiziken ya da ruhen bitkinseniz sebebi o vitaminin eksikliği!

02.07.2018 - 13:02 | Güncelleme:

Bedeninizi güçsüz hissediyor kas ağrıları çekiyor musunuz? Fiziksel güçsüzlüğün yanı sıra aşırı terliyor, depresif hissediyor, ruh halinizde dalgalanmalar yaşıyor olabilirsiniz. Uzmanlar kemik, kas ağrıları, aşırı terleme, depresyon gibi durumlarda D vitamini eksikliği konusunda tetkiklerin yapılmasını öneriyor

1 0 1

Eğer D vitamini eksikliği konusunda sorunlar yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Çünkü Türkiye'de her 3 kişiden 2'si D vitamini değerlerinde düşüklük yaşıyor. Güneşin D vitamini kazanmaya yardımcı olduğunu göz önüne alırsak, Antalya'da bile D vitamini eksiklikleri görüldüğü bir gerçek.

Peki D vitamini eksikliği ne gibi sorunlara sebep olur? Kemik ve eklem ağrıları başta olmak üzere, aşırı terleme, kaslarda hassasiyet, halsiz hissetme, metabolizma yavaşlığı D vitamini eksikliğinin yol açtığı fiziksel sorunlardan birkaçı. D vitamini eksikliği kişiyi ayrıca ruhen de etkiliyor. Depresyon ve bitkin ruh halinden şikayetçiyseniz D vitamini eksikliğiniz olup olmadığını kontrol ettirmekte fayda var.

Uzman Dr. Tülay Kadıoğlu, D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir, D vitamini hangi besinlerde bulunur açıkladı.

BAĞIŞIKLIĞIN GÜÇLENDİRMEDE D VİTAMİNİ ETKİSİ!
D vitamini kemik yapımını sağlamaktadır. Kemik yapımı tamamlansa bile, D vitamini kemiklerin güçlenmesini ve ileride ortaya çıkabilecek osteoporoz riskini önler. Bağışıklığı güçlendiren D vitamini eksik olduğunda, rahim, meme ve bağırsak kanserlerinin sıklaşır.

Ayrıca insülin direnci sorunun ortaya çıkmasının engellenmesinde de önemli katkısı vardır.

Başta kanser olmak üzere;

Diyabet,

Hipertansiyon,

Kalp hastalığı,

Sık enfeksiyon,

Romatizmal hastalıklar,

Kronik yorgunluk,

Depresyon gibi sorunlara sebep olur.

OFİSE KAPANIP ÇALIŞMAK D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE SEBEP!
Provitamin şeklinde alınan D vitamini, deri altında UVA ışınları ile aktifleşir. Kapalı ofislerde saatlerce güneşten uzak kalarak çalışmak, D vitamini eksikliğinin sebeplerinden biri. D vitamini kalsiyum ve potasyumun emilmesini, kemiklerde depo edilmesini sağlar. D vitamini fazlası ise kireçlenmeye neden olur. Bu nedenle değerin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir.

D VİTAMİNİNDE EZBER BOZAN ARAŞTIRMA!

D VİTAMİNİ İÇİN NASIL GÜNEŞLENİLMELİ?
D vitamini almada en önemli kaynak güneş ışınıdır ve bu ışınların etkisiyle deride oluşur. Kollarınız, bacaklarınız ve yüzünüzün 20 dakika gün ışığıyla temas etmesi, günlük D vitamini ihtiyacınızı karşılamanıza yeter. Gerekli güneş ışığı miktarı; kişini yaşı, deri rengi, güneşle etkileşim süresi ve varsa diğer tıbbi sorunlara göre değişir. D vitaminin deride yapımı yaşla giderek azalır. Deri rengi koyu olan kişilerde, yeterli D vitamininin deride oluşması için, özellikle kış aylarında uzun süreli gün ışığına gereksinim vardır.

D VİTAMİNİ DEYİP GEÇMEYİN! YOKLUĞU BU BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR

D VİTAMİNİ DİĞER VİTAMİNLERDEN FARKLI!
D vitamini, diğer vitaminlere oranla daha az sayıda besinde doğal olarak bulunmaktadır. Bu da yalnızca %20’sinin besinler aracılığıyla alınabileceğini göstermektedir ki vücudun ihtiyaç duyduğu miktar için yeterli değildir. Gıda yoluyla alınsa bile, D vitamininin yararlı olabilmesi için vücut tarafından değişime uğratılması gerekir. D vitamini eksikliği belirlenen kişilerde düzenli ilaç kullanımı ve vitamin takviyeleri, ruh ve beden sağlığı açısından önemlidir.

NELERDE D VİTAMİNİ VAR?

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR? İŞTE D VİTAMİNİ BULUNAN YİYECEKLER!

1. Balık yağı
2. Somon ton balığı
3. İstiridye
4. Yumurta sarısı
5. Peynir
6. Tereyağı
7. Karaciğer

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER
Misafir - 5 dakika önce - Cevapla
0 0 0 Çok terliyorum aşırı yoruluyorum