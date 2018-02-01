HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, daha önce sevgilisini kızı Zehra ile tanıştıran Çilingiroğlu bu sefer de oğluyla bir araya getirdi.

Çıkışta objektiflere poz veren üçlüden Seda Hanım utangaç haliyle dikkat çekti.