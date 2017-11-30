Kaya Çilingiroğlu sevgilisi Seda Sevin'le görüntülendi

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisi Seda Sevin'le beraber Nişantaşı'ndaydı.

Cadde'nin haberine göre, bir apartmana birlikte girdiği sevgilisi Seda Sevin ile görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, fotoğraflarının çekilmesini gülümseyerek karşıladı.

kaya çilingiroğlu

Seda Sevin