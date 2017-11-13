Kayıtdışı neden yok, bitti mi? Kayıt Dışı final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman?

Geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen Kayıtdışı dizisi, bu hafta da Fox TV’nin yayın akışında yer almayınca dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, merakla “Kayıtdışı neden yok?, “Kayıtdışı bitti mi?” ve “Kayıtdışı final mi yaptı?” diye araştırmaya başladı. Peki Kayıtdışı neden yok? Kayıtdışı ne zaman yayınlanacak?
Kadrosunda Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı Kayıtdışı dizisi, yayınlanan 7 bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Ekrana gelen 7 bölümün ardından geçtiğimiz hafta Pazartesi akşamı dizinin 8. bölümü yayınlanmadı ve izleyiciler neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.
Bu hafta da Fox TV’nin yayın akışında görünmeyen Kayıtdışı dizisi için izleyiciler meraklanmaya başladı. İnternet üzerinde “Kayıtdışı neden yok?, “Kayıtdışı bitti mi?” ve “Kayıtdışı final mi yaptı?” diye araştırmaya başlaya izleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor.
Dizinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir kaza sonrasında ayağını kırmıştı. Ayağı kırılan Petekkaya, çekimlere katılamıyor ve bu nedenle dizinin yeni bölümü yayınlanamıyor. Petekkaya’nın bir süre daha dizinin çekim setlerine gidemeyeceği belirtilmişti.
— Kayıtdışı (@kayitdisifox) November 6, 2017
— Kayıtdışı (@kayitdisifox) November 6, 2017
Öte yandan dizinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada da “Değerli oyuncumuz Erkan Petekkaya'nın yaşadığı kaza nedeniyle Kayıtdışı'nın yayınına bir süre ara vermek durumundayız. Tüm Kayıtdışı ekibi olarak, yeni bölümlerimizle sizlerle buluşabilmeyi heyecanla bekliyoruz. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanılmıştı.
Kayıtdışı’nın başrol oyuncusu Erkan Petekkaya’nın yaşadığı kaza sonucu ayağını kırmasının ardından izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. İzleyiciler “Kayıtdışı yeni bölüm ne zaman?” diye araştırsa da dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir tarih paylaşılmadı.
Kayıtdışı dizisinin ekrana gelen 7. bölümünde;
Nejat’ın yoğun bakımda olduğu haberiyle dünyası başına yıkılan Ali Kemal’e, bir darbe de Esra’dan gelecek, onun hakkında öğrendiği sır, ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirecektir. Ekip, Nejat’ın intikamını almak için Cafer’in peşine düşer. Zeynep, anne ve babasının sır ölümünü aydınlatmaya kararlıdır.
Bu konuda, belki de güvenebileceği tek kişi olan Ali Kemal’den yardım ister. Orhan, Melek’e sürpriz bir teklifte bulunur. Başarısız geçen operasyon sonrası açığa alınan Melek’in, ona güvenmekten başka çaresi kalmamıştır. Orhan’ın ortaya çıkmasıyla uykuları kaçan Ekrem, sinsice bir plan yapar ve Orhan’ı yok etmesi için Adnan’ı görevlendirir.
Adnan, peşine düştüğü adamın babası olduğundan habersiz işe koyulur. Ali Kemal ise, Orhan’ın, Ekrem’in bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökebilmek için eline geçen en büyük fırsat olduğunun farkındadır ve onlardan önce Orhan’a ulaşmak için elinden geleni yapacaktır...
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