Kayseri’de 4 yıl önce sigara çalmak için girdikleri akaryakıt istasyonunun çalışanını bıçakla öldürdükleri iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

AA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığınca 2014'te İncesu ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanı Selami Çakır'ın öldürülmesine ilişkin özel ekip oluşturuldu.

İstasyonun güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekip, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu O.Ç, Y.B, M.Ç, Ö.B, R.A, S.Ç. ve A.Ö’yü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, İncesu Adliyesine sevk edildi. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, kar maskeli zanlıların akaryakıt istasyonunun market bölümünden sigara çaldıkları ve dışarıda kendilerini fark eden istasyon çalışanı Çakır'ı bıçakladıkları görülüyor.

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