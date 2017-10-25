Kazak hastaya Fransız yapay kalbi

Fransız bilim insanlarının geliştirdiği tamamı yapay ilk implant kalp, ilk kez Fransa dışında bir hastaya nakledildi.

Gazete Habetürk'te yer alan habere göre; Alcar tarafından geliştirilen ve “Dünyada bugüne kadar geliştirilen en gelişmiş yapay kalp” olarak sunulan Carmat, Kazakistan’ın başkenti Astana’da adı açıklanmayan bir hastaya takıldı. Carmat 2013’te bir Fransız hastaya takılmış ancak hasta 75 gün sonra yaşamını yitirmişti.

