TBMM, 27. dönem için açılışa hazırlanıyor

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin kesin sonuçlar bu hafta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak. YSK’nın kesin sonuçları en geç 5 Temmuz Perşembe günü açıklaması bekleniyor. Meclis İç Tüzüğü’ne göre YSK’nın kesin sonuçları ilan etmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’nun en geç 3 gün içinde toplanarak, yemin töreninin gerçekleşmesi gerekiyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sonuçların 5 Temmuz’da ilan edilmesi durumunda, Meclis Genel Kurulu’nda 8 Temmuz Pazar günü yemin töreni düzenlenecek.
TBMM İçtüzüğü’nün “İlk toplantı, ant içme ve göreve başlama” başlıklı 3’üncü maddesine göre, ilk birleşimde, öncelikle milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak. Ant içme, her milletvekilinin Anayasa’daki metni kürsüden okumasıyla gerçekleşecek. Milletvekilleri; seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre kürsüye çıkacak. Bu törende bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içebilecek. Ant içen milletvekilleri göreve başlamış sayılacak.
BAYKAL YÖNETECEK
Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, geçici başkanlık görevini yürütecek. 27. Dönem milletvekilleri arasında yaşı en büyük milletvekili olduğu için CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Meclis’teki yemin törenini geçici başkan sıfatıyla yönetecek. Yaşı ikinci en büyük milletvekili de başkanvekilliği görevini yerine getirecek. En genç 6 milletvekili ise geçici olarak kâtip üyelik yapacak.
MECLİS BAŞKANI SEÇİLECEK
Meclis İç Tüzüğü’ne göre yemin töreninin ardından 5 gün içinde Meclis Başkanlığı seçiminin yapılması gerekiyor. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilecek.
Başkan seçiminin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanı, siyasi parti gruplarının aldıkları oylara göre başkanlık divanında görev yapacak kişi sayısını belirleyerek, danışma kuruluna bildirecek. Partiler, sandalye sayısı oranı üzerinden hesaplanan ve kendilerine bildirilen, idare amiri ve kâtip üyelikleri gruplarında seçerek TBMM Başkanlığı’na bildirecek. Ardından bildirilen üyeler için Meclis Genel Kurulu’nda oylama yapılacak ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri süreci tamamlanacak. Başkanlık divanının oluşmasının ardından Meclis’in tatile girmesi öngörülüyor.
PAZARTESİ ERDOĞAN
Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından 9 Temmuz Pazartesi günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM’ye giderek genel kurulda yemin edip göreve başlayacak. Erdoğan’ın yemin etmesiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başlayacak. Erdoğan’ın, yemin töreninin hemen ardından aynı gün, yeni hükümet sistemine ilişkin kararnameleri yayımlaması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.