TBMM, 27. dönem için açılışa hazırlanıyor

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin kesin sonuçlar bu hafta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak. YSK’nın kesin sonuçları en geç 5 Temmuz Perşembe günü açıklaması bekleniyor. Meclis İç Tüzüğü’ne göre YSK’nın kesin sonuçları ilan etmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’nun en geç 3 gün içinde toplanarak, yemin töreninin gerçekleşmesi gerekiyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sonuçların 5 Temmuz’da ilan edilmesi durumunda, Meclis Genel Kurulu’nda 8 Temmuz Pazar günü yemin töreni düzenlenecek.

TBMM İçtüzüğü’nün “İlk toplantı, ant içme ve göreve başlama” başlıklı 3’üncü maddesine göre, ilk birleşimde, öncelikle milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak. Ant içme, her milletvekilinin Anayasa’daki metni kürsüden okumasıyla gerçekleşecek. Milletvekilleri; seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre kürsüye çıkacak. Bu törende bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içebilecek. Ant içen milletvekilleri göreve başlamış sayılacak.

BAYKAL YÖNETECEK

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, geçici başkanlık görevini yürütecek. 27. Dönem milletvekilleri arasında yaşı en büyük milletvekili olduğu için CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Meclis’teki yemin törenini geçici başkan sıfatıyla yönetecek. Yaşı ikinci en büyük milletvekili de başkanvekilliği görevini yerine getirecek. En genç 6 milletvekili ise geçici olarak kâtip üyelik yapacak.

MECLİS BAŞKANI SEÇİLECEK

Meclis İç Tüzüğü’ne göre yemin töreninin ardından 5 gün içinde Meclis Başkanlığı seçiminin yapılması gerekiyor. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilecek.

Başkan seçiminin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanı, siyasi parti gruplarının aldıkları oylara göre başkanlık divanında görev yapacak kişi sayısını belirleyerek, danışma kuruluna bildirecek. Partiler, sandalye sayısı oranı üzerinden hesaplanan ve kendilerine bildirilen, idare amiri ve kâtip üyelikleri gruplarında seçerek TBMM Başkanlığı’na bildirecek. Ardından bildirilen üyeler için Meclis Genel Kurulu’nda oylama yapılacak ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri süreci tamamlanacak. Başkanlık divanının oluşmasının ardından Meclis’in tatile girmesi öngörülüyor.

PAZARTESİ ERDOĞAN

Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından 9 Temmuz Pazartesi günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM’ye giderek genel kurulda yemin edip göreve başlayacak. Erdoğan’ın yemin etmesiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başlayacak. Erdoğan’ın, yemin töreninin hemen ardından aynı gün, yeni hükümet sistemine ilişkin kararnameleri yayımlaması bekleniyor.