TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada ABD'de Hakan Atilla'nın yargılandığı davada 'tanık' sıfatıyla ifade veren Reza Zarrab (Rıza Sarraf) için Başbakan Binali Yıldırım'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de olan bir olay Amerika'da temizlenmemeli. Burada temizlenmeli. Binali Yıldırım Bey'e çağrı yapıyorum; gel kardeşim bu dosyayı yeniden açalım" dedi.
"DIŞİŞLERİ'NİN SİTESİNDE 'BAŞKENT TEL AVİV' YAZMIYOR"
ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıması ile ilgili karara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı'nı da "Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde İsrail’in başkenti bölümü boş. Bir dipnot var yazamamışsınız oraya 'İsrail’in başkenti Tel Aviv’dir' diye" sözleriyle eleştirdi. CHP lideri, "Filistin olayı bu milletini onurudur. Kudüs hepimizin üzerine titrememiz gereken bir şehirdir. Orası birilerine asla ve asla terk edilemez. Bunu gayet açık ve net CHP grubu adına söylüyoruz" diye konuştu.
"İLK KEZ BU HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE TOPRAK KAYBEDİLDİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretindeki Lozan ile ilgili açıklamalarını eleştiren CHP lideri, "Yunanistan’a gidip Lozan’ı konuşuyorsun, işgal altındaki 18 adaya susuyorsun. İlk kez bu hükümetler döneminde Türkiye toprak kaybetmiştir. Tıpkı Süleymanşah Türbesi'ndeki gibi" dedi.
"HARAM LOKMA YİYEN BELEDİYE BAŞKANINI YAŞATMAM"
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, İlgezdi hakkındaki iddiaların haber olmasının ardından İlgezdi'ye kendisi ve ailesi hakkında savcılığa ihbarda bulunmasını istediğini anlattı. İlgezdi'nin hakkındaki suçlamalardan aklandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bir belediye başkanımızın boğazından haram lokma inerse o belediye başkanını yaşatmam. Başkanlarımıza hep 'Her kuruşun hesabını vereceksiniz, her vatandaşa eşit davranacaksınız' dedim" diye konuştu. Daha sonra grubuna seslenen CHP lideri, "Sonra döndüler benimle ilgili, kızım bir daire almış... Benim, ailem, çocuklarım, torunum, damadım, hatta dünürlerim... Hepsi için araştırma önergesi verin. Hepsi araştırılsın. Hiçbir tereddüdüm yok. Beş kuruş bulursanız gelip bu kürsüden özür dileyeceğim" diye konuştu.
"GEL KARDEŞİM, RIZA SARRAF DOSYASINI YENİDEN AÇALIM"
ABD'deki Hakan Atilla'nın yargılandığı davada 'tanıklık' yapan Reza Zarrab ile ilgili olarak da mesajlar veren CHP lideri, şunları kaydetti:
"Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkiye hiç itirazımız yok. Ayrıca Türkiye, İran'dan doğalgaz ve enerji ürünü almak zorundadır. Ambargo uygulandı mı, evet uygulandı. Ama siz satın aldığınız ürünün karşılığını gıda, ilaç vs ile yapabilirsiniz. Bu, Türkiye'nin lehindedir. Ama bir olay oldu. Rıza Sarraf denilen bir sahtekar geldi, 'Ben bu işin dümenini nasıl kırarım' dedi ve rüşvete başladı. Rıza Sarraf'a o gün en büyük eleştirileri ben yaptım. Hakkımda en çok dava açan kişilerden biri de Rıza Sarraf'tır. Bir sahtekardır. Rıza Sarraf denen şarlatan rüşvetçi, dönemin 3 bakanını ve bir kamu bankasının genel müdürünü para ile satın almıştı. Türkiye'de olan bir olay Amerika'da temizlenmemeli. Burada temizlenmeli. Binali Yıldırım Bey'e çağrı yapıyorum, gel kardeşim bu dosyayı yeniden açalım. Rıza Sarraf'ın dosyaları kapatıldı"
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