Kim Jong-nam davasında yeni gelişme: 'Kimyasal silah tespit ettik'

13 Şubat günü Kuala Lumpur Havalimanı'nda güvenlik görüntülerinde iki kadının yüzüne bir şey sıktığının görülmesinin ardından hastane yolunda hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Kim Jong-nam'ı öldürmek suçlamasıyla yargılanan Vietnamlı Doan Thi Huong ve Endonezyalı Siti Aisyah, ilk duruşmada suçsuz olduklarını söylemişti.

Malezya'da yürütülen soruşturma, Raja Subramaniam adlı kimyagerin raporuyla yeni bir boyut kazandı.

Kimyagerin raporuna göre iki zanlıdan Vietnamlı Doan Thi Huong'un gömleğinde, tişörtünde ve tırnaklarında Kim Jong-nam'ın ölüm nedeni olan VX sinir gazı tespit edildi.

Doan Thi Huong (sağda) ve Siti Aisyah (solda)

Daha önce Malezya polis şefi Halid Ebu Bekir, VX sinir gazının Kim'in gözlerinden ve yüzünden alınan kalıntılarda bulunduğunu aktarmıştı.

"EN ZEHİRLİ KİMYASAL SİLAHLARDAN BİRİ"

VX sinir gazı, kimyasal savaş maddeleri arasında en zehirlisi olarak biliniyor. Berrak, bal rengi, yağlı yapıda olan kokusuz ve tatsız sıvının saptanması oldukça zor olan VX sinir gazı, bilinen en zehirli kimyasal silahlardan biri ve sarin gazından çok daha kuvvetli.

Yalnızca kimyasal bir silah olarak kullanılan gaz, sprey veya buhar olarak ya da su, yemek veya tarım ürünlerine bulaştırılarak kişiyi zehirlemekte kullanılabiliyor.

Zehirlenen kişi öksürmeye başlıyor, sonra göğsü sıkışıyor, hırıltıyla soluyor ve nefesi kesiliyor. Görüşü bulanıklaşmaya başlayan kişi, yorgun hissetmeye ve baş ağrısı çekmeye devam ediyor.

Çok az bir miktarının bile Kim'i öldürmeye yeterli olacağını söyleyen uzmanlar, gazın hemen sinir sistemine hücum ederek önce titremeye kısa bir süre sonra da ölüme sebebiyet vereceğini belirtiyor.

VX, 1993'te Kimyasal Silahlar Konvansiyonu (CWC) tarafından yasaklanmış, hükümetlerin gazı üretmesi veya depolaması engellenmişti.