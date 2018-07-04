Kimyasal hadım ve idam, son günlerde yaşanılan acı olayların ardından tekrar gündeme geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daha önce kabul edilen kimyasal hadımın (kimyasal kastrasyon) birkaç gün içinde yürürlüğe konabileceği açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, "Cinsel suçlar hakkında geçen dönem üzerinde uzlaşılan cinsel kastrasyon (kimyasal hadım) düzenlemesi yeni dönemde devreye sokulacak. İnsanlığı utandıran insanlıktan nasibini almayan bu tip kişilerin toplum içerisinde daha fazla tehdit arz etmemesi için önleyici tedbirleri de arttıracağız" diye konuştu.

Son günlerde gittikçe artan çocuk cinsel istismar vakalarının peşinden gündeme tekrar gelen kimyasal hadım nedir, kimyasal hadım kimlere uygulanacak? Kimyasal kastrasyon ve cinsel kastrasyon adı da verilen kimyasal hadım nasıl uygulanacak? İşte kimyasal hadım hakkında merak edilen her şey...

HABERTÜRK TV'ye açıklamalarda bulunan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen, kimyasal kastrasyonla ilgili olarak, şu ifadelerde bulundu: "Kimyasal kastrasyon, bir kişinin cinsel dürtülerini azaltıcı birtakım ilaçların kendisine verilmesidir. Cinsel istismarcıların ağırlıklı erkek olduğunu düşünecek olursak, testosteron dediğimiz hormonu azaltıcı birtakım ilaçların kişilere verilmesi ve bu ilaçların kişilerin ömür boyu almasını sağlayarak cinsel fonksiyonlarını azaltıcı bir etki oluşturması bekleniyor."

Kimyasal hadımda cinsel organ kesiliyor mu?

Kimyasal hadım yönteminde, cinsel organ ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde birtakım kimyasallar kullanılıyor ve mahkumlara belirli aralıklarla bu ilaç veriliyor. Cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılarak, cinsel istek ortadan kaldırılıyor.

Kimyasal kastrasyon kabul edilirse kimlere uygulanacak?

Prof. Dr. Şevki Sözen, "Bir pedofilin gerçekten pedofil olup olmadığının tanısını nasıl koyacağız? Kim koyacak ve koyduktan sonra vereceğimiz cezanın gerçekten bu eylemleri yapan kişilere caydırıcılığı olacak mı? Bunlar önemli...

Kimyasal kastrasyonun çok da bir caydırıcılığı olacağını düşünmüyorum. Çünkü saldırı sebebini tek bir faktöre bağlayamazsınız. 'Cinsel isteklerim çok fazlaydı, kontrol edemedim dolayısıyla böyle bir eylemde bulundum' böyle bir davranışın tek bir açıklaması olamaz. Siz sadece kastrasyonla onun cinsel isteklerini azaltmış olacaksınız, ama cinsel davranışında değişiklik yapamazsınız.

Birinci sıkıntı, yapılan çalışmalarda ilaç kesildiği anda testosteron seviyesinde ciddi bir artış olduğu gözlemlenmiş.

Diğer sıkıntı, bu kişiler dış dünyaya salındığında evet bu ilaçları alıyor ama üstüne testosteron da alıyor bizim iznimiz olmadan. Baskılayıcı ilaçları alıyor ama üstüne testosteron hormonu alma riskleri de var. Bu tip ilaçların kişiye verilmesinin başka tıbbi yan etkileri de var. Kişi bu yan etkileri kabul ederek alıyor olmalı. Bu, tedavi yöntemi olarak mı ceza yöntemi olarak mı veriliyor etik ve hukuka uygun mu bunların tartışılması gerekiyor" dedi.

KİMYASAL HADIM HANGİ ÜLKELERDE UYGULANIYOR?

İşte cinsel kastrasyonun kullanıldığı ülkeler...

● Amerika Birleşik Devletleri

● Birleşik Krallık

● Güney Kore

● Rusya

● Avustralya

● Polonya

● Moldova

● Estonya

● Arjantin

● Hindistan

● İsrail