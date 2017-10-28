Kırklareli´nin Lüleburgaz İlçesi'nde bir çiftlikte elektrik direğine arızayı gidermek için çıkan 41 yaşındaki Ayhan Hırçın, akıma kapılarak öldü.

DHA'nın haberine göre, Turgutbey Köyü'nde, bir çiftlikteki elektrik arızasını gidermeye giden elektrikçi Ayhan Hırçın, akıma kapılarak yere düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ayhan Hırçın'ın öldüğünü belirledi. Eşinin cesedini gören Miyase Hırçın ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 2 çocuk babası Ayhan Hırçın'ın cenazesi, öğleleyin kılınan namazın ardından Lüleburgaz Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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