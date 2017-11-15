Kırmızı listedeki PKK'lı terörist Şırnak’ta öldürüldü

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 12 gündür yürütülen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütünün sözde Beşli Yürütme Konseyi üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu 31 terörist etkisiz hale getirildi. Eroğlu, kırmızı listede aranan ve yurtiçinde yaşayan tek teröristti.

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Terörle mücadele kapsamında 2 Kasım’da Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde operasyon başlatılmıştı. 12 gündür zorlu doğa şartlarına rağmen yürütülen operasyonda 31 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden birinin terör örgütünün sözde yöneticilerinden olduğu ortaya çıktı. İHA’ların yer tespiti sonrasında öldürülen teröristin 43 yaşındaki terör örgütü PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu olduğu belirlendi. Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre arazide yapılan arama faaliyetinde dün Gülbahar kod adlı terörist Hülya Eroğlu ile birlikte 5 teröristin cesedi bulundu. Hülya Eroğlu ile birlikte bölge öldürülen terörist sayısının 31 olduğu belirtildi.

Hülya Eroğlu, aranan teröristler arasında kırmızı listede bulunuyordu. 4 milyon TL ödülle aranan Eroğlu, kırmızı listede yer alıp Türkiye’de bulunan tek teröristti.

23 TERÖRİST LİSTE DE

En tehlikeli ve lider kadroda bulunan teröristler kırmızı listede aranıyor. Bu kapsamda 40 terörist bulunuyor. Kırmızı listedeki her bir teröristin yakalanmasını sağlayacak kişi ya da kişilere 4 milyon TL ödül veriliyor. Kırmızı listede PKK’dan Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Sabri Ok, Ali Haydar Kaytan, Remzi Kartal, Zübeyir Aydar dahil 23 terörist buluyor.

FETÖ’den kırmızı listeye girenler arasında elebaşı Fethullah Gülen, Adil Öksüz’ün de olduğu isimler yer alıyor.

DHKP-C terör örgütünden 3, MLKP ve DEAŞ’tan 2 terörist de kırmızı listede aranıyor. DEAŞ’lı Yunus Durmaz ile son olarak Hülya Eroğlu, kırmızı listede aranırken etkisiz hale getirildi.

LİSTEDEKİLER 2 YILDA ERİDİ

İçişleri Bakanlığı, 14 ayrı terör örgütünden 706 teröristi 5 ayrı kategoride arıyor. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz, PKK’nın sözde lider kadrosundan Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Sabri Ok, terör örgütü DEAŞ’tan Mustafa Dokumacı’nın da aralarında bulunduğu teröristlerin başına konulan ödül tutarı toplam 488 milyon TL. Mavi listede 65 terörist, başlarına konulan 1 milyon 500 bin TL ödülle aranıyor. Mavi listede PKK’lı ve DEAŞ’lı teröristlerin başı çektiği görülüyor. Yeşil listede ise 47 terörist, başlarına konulan 1 milyon TL ödülle, turuncu listedeki 70 terörist 600 bin TL ödülle aranıyor. 5 ayrı renk kategorisinde para ödülüyle aranan teröristler listesi güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu 2 yıl içinde eridi. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31 Ağustos 2015’ten bugüne kırmızı listeden 2, mavi listeden 7, yeşil listeden 13, turuncu listeden 6, gri listeden 47 terörist etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da FETÖ’cüler listeye eklendi.

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