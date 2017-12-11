Fihn, Norveç'in başkenti Oslo'daki törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kore ile ABD'nin karşılıklı tehditleri ve Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine dikkat çekerek, "milyonlarca insanın ölümünün küçük bir öfke nöbeti uzaklıkta olduğunu" belirtti ve "Sadece bir seçeneceğimiz var. Ya nükleer silahların sonu gelecek ya da bizim sonumuz" dedi.

Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen de Fihn'den önce yaptığı konuşmada benzer bir uyarıda bulundu ve her nükleer devlette sorumsuz liderlerin iktidara gelme olasılığının bulunduğunu" söyledi.

Nobel Komitesi, ICAN'e Nobel Barış Ödülü'nü 'nükleer silahların yol açabileceği insani felaketlere dikkat çekmek için yürüttüğü çalışmalar' nedeniyle vermişti.

Nükleer silahların hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasını öngören bir anlaşmanın derhal imzalanması için çalışmalar yürüten ICAN, Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yasaklanması anlaşmasını görüşmesini sağlamıştı.

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