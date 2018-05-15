Konya'da önceki gün Suriye uyruklu 19 yaşındaki İbrahim El Hatip'i mezarlıkta bıçaklayarak öldüren arkadaşı ve 18 yaşındaki Malek Al K., polis tarafından yakalandı.
DHA'nın haberine göre olay, pazar günü saat 16.30 sırasında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Üçler Mezarlığı'nda meydana geldi. İbrahim El Hatip, kanlar içinde mezarlığı ziyarete gelenlerin yanına koşup yardım istedi. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Hatip, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
İbrahim El Hatip'i bıçaklayan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mezarlık içi ve dışındaki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Polis, yaptığı incelemede Hatip'in, kavga ettiği yine Suriye uyruklu Malek Al K. tarafından bıçaklandığını belirledi. Bunun üzerine Malek Al K. ve olaya karışan öldürülen Hatip'in arkadaşı 20 yaşındaki Mustafa El Y. gözaltına alındı.
ÖLMEDEN ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ
Malek Al K., öldürdüğü İbrahim El Hatip ile Suriye'den arkadaş olduklarını ve Almanya'da yaşayan sevgilisi B.Z.'yi sürekli telefonla rahatsız etmesi üzerine uyardığını; ancak aralarında yaşanan küfürleşme sonucu mezarlıkta buluştuklarını ileri sürdü. Malek Al K., ifadesinde, ''İbrahim benim yakın arkadaşımdı. B., İbrahim'den hoşlanmamasına rağmen İbrahim onu rahatsız ediyordu. Ben de bunu İbrahim'e söyledim. Bana küfürlü mesajlar attı. Sonra kozlarımızı paylaşalım diye mezarlıkta buluşmamız gerektiğini söyledi. Oraya gittiğimde yanında Mustafa El Y. de vardı. Biz tartışmaya başladık. Tartışma sırasında Mustafa bana saldırdı. İbrahim de bu kavganın fotoğrafını çekip, sevgilime cep telefonuyla gönderdi. Bana, 'B., benim olsun' dedi. Ben de yanımdaki bıçağı İbrahim'e sapladım'' dedi.
Yapılan sorgulamanın ardından Malek Al K. ile onu döven Mustafa El Y., bugün adliyeye sevk edildi.
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