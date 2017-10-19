Kız arkadaşını öldürdü, vicdan azabı çekince teslim oldu

DHA'nın haberine göre, olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Polisi arayan kişi, "1,5 yıl önce kız arkadaşımı öldürdüm" diyerek, vicdan azabı çektiğini söyledi. İsmi açıklanmayan kişi polise teslim oldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, teslim olan kişinin ifadesini aldı.

Polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, Gebze Muallimköy mevkiindeki alana güçlükle ulaştı. Jandarma ekibi gösterilen yerde kazı yaparak ceset bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltındaki kişi soruşturma kapsamında yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kız arkadaşını tabanca ile ateş ederek başından vurduğu öğrenilen kişinin ifadesi alınmaya devam ediliyor.

kocaeli

Gebze

ceset