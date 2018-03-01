Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşımı olumsuz etkiliyor. Kocaeli'de ikamet eden öğrenciler ve velileri okulların tatil olup, olmayacağını merak ediyor. Peki, Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği'nden açıklama geldi mi? İşte Kocaeli'de okullar tatil mi, sorusunun yanıtı...

KOCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaelii2de sabah erken saatlerde kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerine etkili olan kar yağışı ile birlikte en çok merak edilen konulardan biride kar tatili oldu. Fakat Kocaeli Valiliği'nden kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kocaeli'de okulların tatil olup, olmayacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

KOCAELİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kocaeli'de sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı kent merkezinde ve şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kocaeli'de sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezinde de kendisini hissettirdi. Yağan kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar buzlanan yollarda yürümekte zorlandı. Koceli, yağan karla beyaza bürünürken, karın olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının etkili olmasının ardından Kocaeli'nin ünlü kayak merkezlerinden bir olan Karatepe'de kar kalınlığının 38 santime ulaştığı öğrenildi.

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