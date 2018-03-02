Konya'da 1,5 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ebubekir K.'nın, yeğeni Abdullah K. tarafından tabancayla başından ve bacaklarından vurularak öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı. İstanbul'da yakalanan ve suçunu itiraf eden Abdullah K., ilk ifadesinde 150 bin lira borcunun olduğu amcasını, "Ya borcunu ver ya da eşini' demesi üzerine çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söyledi. K., amcasının yerde can çekişirken, gözlerinin içine bakarak, "Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak" dediğini de anlattı.
DHA2nın haberine göre, Canan K., 17 Ağustos 2016 günü polis merkezine giderek, eşi Ebubekir K.'nın kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası evli ve 2 çocuk babası Ebubekir K.'nın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri K.'nun ailesiyle yaptığı detaylı görüşmede dekorasyon işleri yapan Ebubekir K.'nın son olarak ortağı ve yeğeni Abdullah K. ile buluşmak için evden çıktığını bir daha da kendisinden haber alınamadığını tespit etti.
KAÇAK YOLLARLA AZERBAYCAN'A GİTMİŞ
Araştırmalarını derinleştiren polis, Abdullah K.'nın amcası Ebubekir K.'nun kaybolmasından 4 ay sonra kaçak yollarla Azerbaycan'a gittiğini ve 8 ay boyunca da bu ülkede kaldığını belirledi. Polis ayrıca biri imam nikahlı iki eşi ve 1 çocuğu bulunan Abdullah K.'nın Konya'ya eşlerini ve çocuğunu da görmeye gelmemesinden şüphelendi. Abdullah K.'nın yaklaşık 6 ay önce yasal yollarla ülkeye giriş yaptığını belirleyen polis, K.'nın havalimanındaki işlemleri sırasında hakkında kayıp başvurusu olduğunu öğrendiği, evrak işlemlerini tamamlandıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.
İSTANBUL'DA YAKALANDI
Cinayet büro ekipleri, Abdullah K.'nın ilk önce Yalova'da bir fabrikada çalıştığı daha sonrada bir fabrikanın iş başvurusu için İstanbul'a gittiğini belirlemesi üzerine harekete geçti. Konya'dan gönderilen ekip Abdullah K.'yı Alibeyköy ilçesinde kaldığı evde dün sabaha karşı yakaladı.
AMCASINI GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ
İstanbul'dan Konya'ya getirilen Abdullah K., amcasını öldürüp, gömdüğü merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan sulama kanalının kenarına getirildi. K., amcasını gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kepçeyle yapılan kazıda Ebubekir K.'na ait kemikler bulundu.
'YA BORCUNU VER YA DA EŞİNİ'
Amcasını öldürdüğünü itiraf eden Abdullah K. polisteki ilk sorgusunda, "Amcama 150 bin lira borcum vardı. Olay günü amcamı arayarak, Antalya'da bir şirketin dekorasyon işi olduğunu, bu işi almamız halinde iyi para kazanacağımızı söyledim. Amcamı evinden aldım. Cep telefonunu yanına almamasını söyledim. Birlikte olay yerine gittik. Orada bana, 'Ya borcunu ver ya da eşini' demesi üzerine tartıştık. Çıkan kavgada amcamın ayaklarına sıktım. Daha sonra başına ateş ederek öldürdüm. Onu iç çamaşırlarıyla gömdüm. Elbiselerini ise yaktım" dedi.
"ÇOCUKLARIM SANA EMANET"
Abdullah K. ifadesinin devamında, "Amcamı ilk önce bacaklarından vurdum. Amcam yerde can çekişirken, gözlerimin içine bakarak bana 'Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak' dedi'' diye konuştu.
MEZARI BAŞINDA AĞLAYIP, DUA ETMİŞ
Amcasını öldürdükten sonra üzerine bir kamyon hafriyat döktüğünü anlatan K., "Amcamı gömdükten birkaç gün sonra oraya gittim. Etrafta çok köpek vardı. Cesedi çıkartabilirler diye üzerine büyükbaş hayvan kemikleri attım. Onun üzerine de bir kamyon hafriyat döktüm. Gömdüğüm yer evime bir kilometre uzaklıkta. Ara ara amcamı gömdüğüm yere gittim. Azerbaycan'a gidinceye kadar oraya gidip, dua edip ağladım" dediği öğrenildi.
Abdullah K., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
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