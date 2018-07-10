Dünya starı Michael Jackson’ın ölümünün ardından 9 yıl geçtikten sonra korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Mirror'da yer alan habere göre; ünlü pop yıldızı Micheal Jackson’ın doktoru Conrad Murray, baba Joe Jackson’ın, sesinin tiz tonunu koruması için Michael Jackson’a kimyasal hadım (kimyasal kastrasyon) uygulattığını iddia etti.

Dr. Conrad Murray, geçen ay ünlü şarkıcının hem babası hem de menajeri olan 89 yaşındaki Joe Jackson öldükten sonra konuştu.

Joe Jackson ve Michael Jackson (soldan sağa)

DR. MURRAY: TARİHTEKİ EN KÖTÜ BABALARDAN BİRİYDİ

Joe Jackson'ın çocuklarına karşı çok acımasız bir baba olduğunu iddia eden Dr. Murray, "Joe Jackson, çocukları için tarihteki en kötü babalardan biriydi" açıklamasında bulundu.

Haziran 2009'da 50 yaşında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybeden Michael Jackson, 1993 yılında gazeteci Oprah Winfrey'e babası tarafından suistimal edildiğini açıklamıştı.