Kosova'da MİT tarafından yapılan FETÖ operasyonu nedeniyle İçişleri Bakanı ve istibarat servisinin şefi görevden alındı.

Kosova Başbakanı daha önce MİT operasyonundan haberdar olmadığını ve konuyla ilgili gerekeni yapacağını açıklamıştı.

Kosova'da dün Kosova polisi tarafından yakalanarak Türk makamlarına teslim edilen FETÖ mensupları olayı ardından Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün hükümet kabinesinde içişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi'yi görevden aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Haradinaj'ın, anayasal yetkinliklerine dayanarak, Kosovaİstihbarat Ajansı Müdürü Gashi ve İçişleri Bakanı Sefaj’ın istifasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, "dün 6 Türk vatandaşının oturma izinlerinin iptal edildiği, gözaltına alınarak acil ve gizli bir şekilde Türkiye’ye sınır dışı edildiği operasyonun, başbakanın bilgisi ve izni dışında gerçekleştirildiği" ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI THAÇİ: GÖZALTILARDAN HABERİM YOKTU

Kosova'da dün altı FETÖ'cünün Kosova polisi tarafından tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesi ardından, Kosova'da siyasiler birbirini suçlamaya başladı. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, tutuklamalarla ilgili bilgisinin olmadığını ve altı FETÖ'cünün tutuklamaların Kosova İstihbarat Ajansı - AKI ve İçişleri Bakanlığı ile Mülteciler Bürosu tarafından gerçekleştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Thaçi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından daha önceden bazı isimler gönderildiğini, ancak listede bu kişilerin olmadığını söyledi.

BAŞBAKAN HARADİNAY: TUTUKLAMALARLA İLGİLİ BANA BİLGİ VERİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi yanı sıra Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay da, tutuklamalarla ilgili bilgisinin olmadığını açıkladı. Başbakan Haradinay, Türk vatandaşlarının tutuklanıp sınır dışı edilmeleriyle ilgili hiçbir kurum tarafından bilgilendirilmediğini belirtti. "Kosova Polisi ve Kosova İstihbarat Ajansı - AKI işbirliğiyle dün gerçekleşen bir operasyonla, altı Türk vatandaşı tutuklanıp sınır dışı edilmiştir" diyen Haradinay, bu eylemin belirsizliği nedeniyle anayasal ve yasal yetkileri doğrultusunda davranacağını söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En son MİT, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde Balkanlar'daki 6 tane en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar getirdiler ve emniyet teşkilatına teslim ettiler. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz ve burada da hesaba çekeceğiz" diye konuştu.

KOSOVA'DA TUTUKLANAN FETÖ'CÜLERİN YAKALANMA ANLARI

Kosova polisi tarafından dün yakalanarak Türkiye'ye teslim edilen altı FETÖ firasinden Yusuf Karabina isimli kişinin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Kosova basınında yer alan haberde Yusuf Karabina'nın ailesiyle birlikte işyerine giderken Kosova polisi tarafından yolda çevriliyor. Görüntülerde uzun bir konuşmanın ardından Yusuf Karabine polis tarafından zorla dışarı çıkarılmak istiyor ve bu arada itişme başlıyor. Eşi Yasemin Karabina ise yol ortasına atlayarak geçen sivil araçlardan yardım istediği gözüküyor.

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