Kredi kartları ile ilgili karar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alındı. Bu karar çerçevesinde kredi ve banka kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılmasına devam edilebilmesi için, kart sahiplerinin onay vermesi gerekiyor. Uygulama için bugün (31 Ocak 2018) son gün. Eğer kart sahipleri bugünde onay vermezse yarından itibaren (1 Şubat 2018) kartlarıyla internetten alışveriş yapamayacak.

KREDİ KARTIYLA İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE ONAY İÇİN SON GÜN

Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktı. Ancak BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni bir açıklama yaparak, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz" dedi.

Akben, sürenin bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalarda gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için uzatıldığını açıklamıştı.

1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak. Artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.

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