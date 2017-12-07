İstanbul Güzelyalı köprüsü civarında bir vatandaş tarafından çekildiği iddia edilen görüntü akıllara durgunluk verdi. E5 Güzelyalı mevkiinde seyir halinde devam eden bir aracın ön mazgalına sıkışmış halde yavru köpeği gören bir vatandaş, olayı önce kaydetti sonra da aracın şoförünü uyararak durmasını sağladı.

Olayın görgü tanığının iddiasına göre, aracı kullanan şahıs “Nasıl olsa çarptım geçtim diye düşündüm” diyerek köpeğin sıkıştığından haberinin olmadığını belirtti.

Çarpma sonucu vücudunda kırıklar oluşan yavru köpek, görgü tanığı vatandaş tarafından Belediye Veteriner Hekimleri aranarak alınması sağlandı.

Küçükyalı